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Постол рассказал, когда состоится перенесенный бой с Рамиресом

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Поединок планируется в США.
Виктор Постол
Виктор Постол

Украинский боксер Виктор Постол рассказал, когда состоится его перенесенный бой с Хосе Рамиресом.

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“Когда я только прилетел в Китай, то я провел последний спарринг. Как только я отспарринговал нам сообщили, что бой отменен. Конечно, все расстроились, вся команда, потому что провели сумасшедшую работу, я был в хорошей форме. Но что поделаешь, здоровье - прежде всего.

Сейчас продолжаются переговоры. Бой будет в США, в каком штате еще неизвестно, но планируется в США. Думаю, на днях все станет известно. Планируется апрель-май.

Страшно ли, что бой может сорваться? Нет, его просто перенесут в другое место и будет другая дата. Бой не сорвется“, - приводит слова Постола XSPORT.ua.

Ранее Рамирес рассказал рассказал, где состоится бой.

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Теги: Виктор Постол, Хосе Рамирес, бокс
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