Выхрист в дебютном поединке одержал яркую победу над Мазаником

Украинец в первом раунде отправил своего соперника в нокаут.

Украинский боксер супертяжелого веса Виктор Выхрист провел дебютный поединок на профессиональном ринге против белоруса Андрея Мазаника. Бой проходил в немецком Геппингене.

Украинский боксер, также известный под псевдонимом “Виктор Фауст“, с первой минуты отправился в атаку. Не прошло и минуты, как украинец нанес точный удар в висок своему сопернику.

Угол белоруса выбросил на ринг белое полотенце.

Ранее стало известно, что ФБУ дисквалифицировала команду Выхриста из-за решения украинца перейти в профессионалы.