Выхрист в дебютном поединке одержал яркую победу над Мазаником
Украинец в первом раунде отправил своего соперника в нокаут.
Украинский боксер супертяжелого веса Виктор Выхрист провел дебютный поединок на профессиональном ринге против белоруса Андрея Мазаника. Бой проходил в немецком Геппингене.
Украинский боксер, также известный под псевдонимом “Виктор Фауст“, с первой минуты отправился в атаку. Не прошло и минуты, как украинец нанес точный удар в висок своему сопернику.
Угол белоруса выбросил на ринг белое полотенце.
Ранее стало известно, что ФБУ дисквалифицировала команду Выхриста из-за решения украинца перейти в профессионалы.
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