Далакян защитил чемпионский титул в бою с Пересом

Артем Далакян победил единогласным решением судей.

Украинский боксер Артем Далакян защитил титул чемпиона мира по версии WBA в наилегчайшем весе (до 50,8 кг).

Далакян победил претендента из Венесуэлы Хосбера Переса. Поединок продолжался все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу украинцу - 118:110 и дважды 117:111.

Артем начал бой, присматриваясь к сопернику и держа его на джебе. На старте Далакян был быстрее, острее при ударах навстречу, бил молниеносные комбинации из двух ударов. Перес делал акцент на одиночные силовые удары, но Артем легко от них уходил.

Ближе к середине боя Перес немного привыкнул к манере Далакяна, пытался прессинговать украинца, поджимая того к канатам, но Артем избегал проблем в клинче. В целом бой проходил под диктовку Далакяна. Особенно качественно получался удар слева навстречу, а также хук на скачке и на отходе.

В чести Переса, он выдержал все удары, показал отличную физическую готовность и до последнего шел вперед, хоть и действовал достаточно прямолинейно.

В последнем раунде Хосбер попытался выложить все силы, пойти ва-банк, но Артем быстро остудил его запал и сам агрессивно пошел вперед, правда времени его добить не хватило.