Фьюри: Бой Джошуа - Пулев - это п****

Именитый британский боксер Тайсон Фьюри поделился своим мнением относительно возможного поединка между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBO и IBO Энтони Джошуа и претендентом по линии IBF Кубратом Пулевым.

"Бой Джошуа - Пулев - это п****. Не знаю, могу ли я так выражаться в эфире, но это так. Это не тот бой, который мне интересен. Я хочу смотреть только крупные поединка.

К примеру, мой бой против Уайлдера, или мой поединок с Джошуа. А еще бой Джошуа и Уайлдера. Остальные же просто пытаются ворватся в хэвивейт", - сказал Фьюри в эфире SiriusXM Boxing.

🎙️"I wanna see me vs. Wilder, me vs. Joshua and Joshua vs. Wilder. That's it, there are no other players." -- @Tyson_Fury sounds off on #JoshuaPulev & the HW division 🔊@BoxingwithAk @TheBoxingBully



Full interview here & FREE via the @siriusxm app: https://t.co/4hHiZzs9XG pic.twitter.com/TfofiK4x5Z