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Уайлдер - о реванше с Фьюри: Я сделаю то, что умею делать

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Американец отметил, что не менял свои тренировки во время подготовки к реваншу.
Деонтей Уайлдер
Деонтей Уайлдер
Getty Images

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер высказался по поводу предстоящего реванша с британцем Тайсоном Фьюри.

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"Многое в нашем реванше будет другим. Это будет абсолютно другой бой, хотя я и не менял свои тренировки.

В реванше я сделаю то, что умею делать - нокаутирую соперника. Фьюри заявил, что отправит меня в нокаут во втором раунде, но абсолютно никто ему не верит", - приводит слова Уайлдера Boxing Scene.

Отметим, что реванш Уайлдер - Фьюри состоится 22 февраля в Лас-Вегасе (США).

Ранее сообщалось, что Тайсон Фьюри признал мощь Деонтея Уайлдера.

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Теги: бокс, Деонтей Уайлдер, Тайсон Фьюри, реванш
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