Тренер Фьюри: Тайсон свергнул с трона Кличко

Британец заслужил оказаться в месте среди лучших бойцов.

Шугар Хилл, тренер бывшего чемпиона в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, заявил, что его подопечный достоин войти в список лучших боксеров в истории.

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“Я считаю, что Тайсон Фьюри заслужил место среди величайших бойцов, учитывая то, что он добился. Тайсон свергнул с трона Владимира Кличко, взял паузу в боксе, а потом вернулся и устроил классическое противостояние с Деонтеем Уайлдером.

Никто не давал Фьюри никаких шансов в этом бою, но он совершил камбэк. Фьюри напомнил мне о возвращении Мохаммеда Али. Мало кто верил, что Али сможет сделать все то, что ему удалось, после продолжительного простоя. Сейчас Фьюри оказался в аналогичной ситуации.

У Тайсона замечательная харизма, он такой же яркий и уверенный в себе персонаж. Ему нравится боксировать, у него есть навыки“, - приводит слова Хилла BoxingNews 24.

Ранее Шугар Хилл заявил, что хочет досрочной победы Фьюри в бою с Уайлдером.

Напомним, реванш Уайлдер - Фьюри состоится 22 февраля в Лас-Вегасе (США).