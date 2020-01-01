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Далакян и Перес взвесились перед боем

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Украинец оказался тяжелее своего соперника.
Артем Далакян
Артем Далакян
Boxing Scene

Обладатель титула чемпиона мира WBA в наилегчайшем весе Артем Далакян 8 февраля проведет четвертую защиту титула в поединке против Хосбера Переса.

Боксеры приняли участие в традиционной церемонии взвешивания перед боем.

Вес украинца составил 50,6 кг, а под его соперником весы показали - 50,2 кг.

Отметим, что поединок состоися в Киеве. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция боя Далакян - Перес.

Вашему вниманию прогноз и ставки букмекеров на бой.

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Теги: Артем Далакян, Хосбер Перес, бокс
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