Далакян и Перес взвесились перед боем

Украинец оказался тяжелее своего соперника.

Обладатель титула чемпиона мира WBA в наилегчайшем весе Артем Далакян 8 февраля проведет четвертую защиту титула в поединке против Хосбера Переса.

Боксеры приняли участие в традиционной церемонии взвешивания перед боем.

Вес украинца составил 50,6 кг, а под его соперником весы показали - 50,2 кг.

Отметим, что поединок состоися в Киеве. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция боя Далакян - Перес.

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