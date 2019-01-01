Беринчик проведет защиту титула WBO в бою против чемпиона Аргентины

Денис Беринчик проведет защиту титула интернационального чемпиона в легком весе в поединке против Эктора Эдгардо Сармиенто.

В субботу, 22 февраля, интернациональный чемпион в легком весе по версии WBO Денис Беринчик (12-0-0, 7 КО) проведет защиту своего титула против чемпиона Аргентины Эктора Эдгардо Сармиенто (21-1-0, 14 КО).

Аргентинскому боксеру 26 лет и на профи ринге он провел 22 поединка, из которых 21 встреча завершилась победой (14 - досрочно). Эктор владеет титулом чемпиона Аргентины (FAB) в полулегком весе.

Беринчик провел 12 поединков на профессиональном ринге, и во всех победил (7 побед - нокаутами). Предыдущий бой Дениса состоялся в октябре 2019 года против Патрицио Лопез Морено.Сейчас Беринчик занимает четвертое место в рейтинге WBO в легком весе.

Двенадцатираундовый поединок состоится в рамках вечера бокса K2 Promotions Ukraine в ТРЦ Терминал в Броварах. Также в ринг выйдут Дмитрий Митрофанов, Макс Бурсак, Мишико Беселия, Юрий Вишняков, Василий Чеботарь и другие.

Трансляция главных поединков вечера бокса будет на телеканале Интер.