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Пулев: Я готов разорвать Джошуа на глазах у его же болельщиков

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Болгарин отметил, что стороны еще не договорились о проведении поединка.
Кубрат Пулев
Кубрат Пулев
Getty Images

Болгарский боксер Кубрат Пулев прокомментировал бой против чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа.

“Чемп, будь спокоен. Я смотрю, что тебе очень тревожно боксировать не дома. Тут ты прав, тебе есть о чем переживать.

Не переживай, если нужно, я готов приехать в Лондон и разорвать тебя на глазах у твоих же болельщиков. 

А пока скажите мистеру Хирну, чтобы он не бежал впереди паровоза. Мы еще не договорились“, - приводит слова Пулева Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Энтони Джошуа хочет провести бой в Лондоне.

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Теги: бокс, Энтони Джошуа, Кубрат Пулев
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