Пулев: Я готов разорвать Джошуа на глазах у его же болельщиков

Болгарин отметил, что стороны еще не договорились о проведении поединка.

Болгарский боксер Кубрат Пулев прокомментировал бой против чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа.

“Чемп, будь спокоен. Я смотрю, что тебе очень тревожно боксировать не дома. Тут ты прав, тебе есть о чем переживать.

Не переживай, если нужно, я готов приехать в Лондон и разорвать тебя на глазах у твоих же болельщиков.

А пока скажите мистеру Хирну, чтобы он не бежал впереди паровоза. Мы еще не договорились“, - приводит слова Пулева Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Энтони Джошуа хочет провести бой в Лондоне.