Переключиться на мобильную версию

Далакян - Перес: прогноз и ставки букмекеров на чемпионский бой

Комментариев: 0
Украинец Артем Далакян проведет свою четвертую защиту титула против Хосбера Переса. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.
Артем Далакян ( в центре)
Артем Далакян ( в центре)
Boxing Scene

Украинский чемпион мира в наилегчайшем весе (до 50,8 кг) по версии WBA Артем Далакян (19-0, 14 КО) проведет четвертую защиту своего титула. Соперником украинца выступит Хосбер Перес из Венесуэлы.

По мнению букмекеров, безоговорочным фаворитом боя является украинец. Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу Далакяна с коэффициентом 1.07. Успех Переса эксперты оценили в 7.50, а ничейный результат - в 25.00.

Перес в рейтинге WBA занимает 12-е место, а Далакян - 5-е. Звание чемпиона мира украинец завоевал 24 февраля 2018 года в Инглвуде (США), когда победил американца Брайана Вилория. 

Отметим, что поединок состоится в субботу, 8 февраля, в Киеве в КВЦ “Парковый“. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция боя Далакян - Перес.

Поделись:
Теги: Артем Далакян, букмекеры, ставки на спорт, ставки букмекеров, прогноз букмекеров, бокс, WBA
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь