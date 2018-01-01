Далакян - Перес: прогноз и ставки букмекеров на чемпионский бой

Украинец Артем Далакян проведет свою четвертую защиту титула против Хосбера Переса. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.

Украинский чемпион мира в наилегчайшем весе (до 50,8 кг) по версии WBA Артем Далакян (19-0, 14 КО) проведет четвертую защиту своего титула. Соперником украинца выступит Хосбер Перес из Венесуэлы.

По мнению букмекеров, безоговорочным фаворитом боя является украинец. Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу Далакяна с коэффициентом 1.07. Успех Переса эксперты оценили в 7.50, а ничейный результат - в 25.00.

Перес в рейтинге WBA занимает 12-е место, а Далакян - 5-е. Звание чемпиона мира украинец завоевал 24 февраля 2018 года в Инглвуде (США), когда победил американца Брайана Вилория.

Отметим, что поединок состоится в субботу, 8 февраля, в Киеве в КВЦ “Парковый“. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция боя Далакян - Перес.