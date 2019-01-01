Хирн: Бой Усик - Чисора состоится летом

Промоутер отметил, что организация поединка практически готова.

Британский промоутер Эдди Хирн анонсировал три крупных поединка в супертяжелом весе.

“Мы близки к подписанию контракта на бой Джошуа - Пулев. Бой пройдет в июне на стадионе Тоттенхэма в Лондоне. Энтони хочет провести поединок в Лондоне, это главное его условие.

Бой Усик - Чисора практически готов. Это заняло чуть больше времени, поэтому бой состоится на несколько недель позже ожидаемого. Также согласован поединок Уайт - Поветкин.

Британских болельщиков ждет яркое лето с тремя большими боями. Следите за официальными анонсами в ближайшее время“, - цитирует Хирна Sky Sports.

Ранее Эдди Хирн заявлял, что бой Усик - Чисора состоится весной.

Напомним, Александр Усик успешно дебютировал в супертяжелой весовой категории в бою против Чазза Уитерспуна.

Дерек Чисора свой последний бой провел в октябре, когда победил Дэвида Прайса.