Хирн: Бой Усик - Чисора состоится летом
Британский промоутер Эдди Хирн анонсировал три крупных поединка в супертяжелом весе.
“Мы близки к подписанию контракта на бой Джошуа - Пулев. Бой пройдет в июне на стадионе Тоттенхэма в Лондоне. Энтони хочет провести поединок в Лондоне, это главное его условие.
Бой Усик - Чисора практически готов. Это заняло чуть больше времени, поэтому бой состоится на несколько недель позже ожидаемого. Также согласован поединок Уайт - Поветкин.
Британских болельщиков ждет яркое лето с тремя большими боями. Следите за официальными анонсами в ближайшее время“, - цитирует Хирна Sky Sports.
Ранее Эдди Хирн заявлял, что бой Усик - Чисора состоится весной.
Напомним, Александр Усик успешно дебютировал в супертяжелой весовой категории в бою против Чазза Уитерспуна.
Дерек Чисора свой последний бой провел в октябре, когда победил Дэвида Прайса.
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