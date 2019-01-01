Арум: Франчайзинговое чемпионство Ломаченко - оправдано

Украинский боксер заслужил эту награду.

Глава Top Rank Боб Арум поделился мнением о статусе франчайзинговых чемпионов украинца Василия Ломаченко и мексиканца Сауля Альвареса.

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“Я считаю, что в случае с Ломаченко и Альваресом франчайзинговое чемпионство оправдано. Я не думаю, что этот титул должен даваться каждому боксеру.

Например, если Эррол Спенс не сможет вернуться на протяжении определенного периода времени, а Теренс Кроуфорд увеличит количество своих титулов в полусреднем дивизионе, то я могу предположить, что Маурисио Сулейман сделает Кроуфорда франчайзинговым чемпионом.

Болельщики хотят видеть Ломаченко, Кроуфорда и Альвареса. Если они могут боксировать с лучшими, то кому будет интересно смотреть на их обязательные защиты?“, - рассказал Арум для Youtube-канала Fight Hub TV.

Напомним, что Ломаченко получил статус франчайзингового чемпиона WBC прошлой осенью.

Ранее сообщалось, что Ломаченко номинирован на звание Боксер 2019 года по версии WBC.