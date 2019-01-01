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Тренер Фьюри: Хочу, чтобы Тайсон нокаутировал Уайлдера

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Шугар Хилл заверил, что его подопечный не хочет побеждать по очкам.
Шугар Хилл
Шугар Хилл
instagram.com/kronksugarhill/

Шугар Хилл, тренер известного британского супертяжеловеса Тайсона Фьюри, рассчитывает, что его подопечный нокаутирует Деонтея Уайлдера в реванше.

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“Ни я, ни Тайсон не хотят одержать победу по очкам. Эмануэль Стюард учил меня: “Ты должен получать нокауты“. Я считаю, что Фьюри сделал достаточно для победы в первом бою, хоть и побывал дважды в нокдауне.

Я хочу, чтобы Тайсон нокаутировал Уайлдера в реванше“, - приводит слова Хилла BoxingNews 24.

Напомним, реванш Уайлдер - Фьюри состоится 22 февраля в Лас-Вегасе (США).

Ранее Тайсон Фьюри сообщил свой вес в преддверии поединка.

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Теги: бокс, Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер, Шугар Хилл, реванш
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