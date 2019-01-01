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Дядя Фьюри сделал прогноз на бой Тайсона - Уайлдера

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Шансы 50 на 50.
Питер Фьюри
Питер Фьюри
Getty Images

Дядя и экс-тренер Тайсона Фьюри Питер Фьюри поделился мнением по поводу предстоящего боя его племянника и Деонтея Уайлдера. 

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“Реванш может завершиться любым исходом. Нельзя недооценивать мощь Уайлдера. У него есть одиночный нокаутирующий удар.

Если Тайсон будет действовать грамотно, то мы знаем, что Уайлдера можно будет перебоксировать. Деонтей надеется на свой удар и мощь. Он прижимается ногами к канвасу, на этом основана его тактика.

Мне кажется, что Тайсон должен принять бой с Уайлдером, слегка его потрепать. Нужно будет вывести Деонтея из его зоны комфорта. Я не буду давать точные прогнозы. Мне кажется, что шансы в этом бою будут 50/50“, - приводит слова Питера Фьюри Sky Sports.

Напомним, реванш Уайлдер - Фьюри состоится 22 февраля в Лас-Вегасе (США). Первый поединок между боксерами завершился вничью.

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Теги: Питер Фьюри, Тайсон Фьюри, бокс, Деонтей Уайлдер
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