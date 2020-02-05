Ломаченко номинирован на звание Боксер 2019 года по версии WBC

На награду претендуют шесть боксеров.

Ломаченко и его команда Getty Images

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO и фрайнчайзинговый чемпион по версии WBC Василий Ломаченко претендует на звание Боксер 2019 года по версии WBC.

Отметим, что конкурентами украинца являются: Сауль Альварес, Эррол Спенс, Деонтей Уайлдер, Хосе Карлос Рамирес и Джош Тейлор.

В 2019 году украинский боксер провел два поединка, где сумел победить Энтони Кроллу и Люка Кэмпбелла.

Напомним, что в прошлом году Ломаченко получил награду от WBC.