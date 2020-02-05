Усик оригинально ответил участнику АТО, который назвал его "обезьяной"

Украинец разместил стихотворение.

Украинский боксер Александр Усик ответил на оскорбительные слова участника АТО Леонида Остальцева. Леонид во время эфира передачи “Є СЕНС“ обозвал Усика “обезьяной“.

Боксер в Instagram разместил своеобразное стихотворение, которое предназначено для Остальцева.

“Может, я и обезьяна, так твердит один осел. Ты прости меня за слово, без обиды, ты – ковбой.

Сильно бороду ты носишь, мышцы крепкие твои, на словах ты Терминатор, а по сути первый блин.

Всех пугаешь пистолетом, не забудь мушку спилить, а то больно будет это, будет тяжко заходить.

Голословные ребята научитесь говорить, а еще лучше учитесь не болтать, а сотворить“, – написал Усик.

Отметим, что под фото Александр добавил: “На словах он Лев Толстой, а на деле холостой. Мир всем“.

Ранее Ломаченко попал под критику из-за скандального видео про российский спецназ.