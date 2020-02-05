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Усик оригинально ответил участнику АТО, который назвал его "обезьяной"

Комментариев: 6
Украинец разместил стихотворение.
Александр Усик
Александр Усик
Getty Images

Украинский боксер Александр Усик ответил на оскорбительные слова участника АТО Леонида Остальцева. Леонид во время эфира передачи “Є СЕНС“ обозвал Усика “обезьяной“.

Боксер в Instagram разместил своеобразное стихотворение, которое предназначено для Остальцева.

“Может, я и обезьяна, так твердит один осел. Ты прости меня за слово, без обиды, ты – ковбой.

Сильно бороду ты носишь, мышцы крепкие твои, на словах ты Терминатор, а по сути первый блин.

Всех пугаешь пистолетом, не забудь мушку спилить, а то больно будет это, будет тяжко заходить.

Голословные ребята научитесь говорить, а еще лучше учитесь не болтать, а сотворить“, – написал Усик.

Отметим, что под фото Александр добавил: “На словах он Лев Толстой, а на деле холостой. Мир всем“.

Ранее Ломаченко попал под критику из-за скандального видео про российский спецназ.

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Теги: Александр Усик, бокс, вне игры
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Комментариев (7)
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MykRom    05.02.2020, 21:38
Оценка:  -2
MykRom
Не прикладно, так жалісно.
Усик, не пиши, а то вся сила в гудок уйдёт.
ВытеранусАТО    05.02.2020, 21:20
Оценка:  -3
ВытеранусАТО
Да как посмел Усик нас обижать!У нас же даже есть своё МинеТстерство!Ми жи гирои!Ми ваивпли!Ми защищяли!Ми жи воровали,грабили,насиловали,убива ли...Ой,это не то!Сявва Усруини!
Noblesse_obliger    05.02.2020, 21:20
Оценка:  -1
Noblesse_obliger
Этот поц срусик ещё гавкает.
гость  (аноним)  05.02.2020, 21:15
Оценка:  0
гость
Усику краще прийняти громадянство свинособак з триколором, бо голову вкрай відбили
Мистериокс    05.02.2020, 21:11
Оценка:  0
Мистериокс
Кто такой Усик,знает весь мир.А что такое"остальцев",очень немногие знают.Чем оно знаменито,это"остальцев" ;?Только тем что является основателем антисанитарной клоповной рыгаловки под названием"PIZZdA VETERANu".Это ли не Пэрэмога?Хахахахахахахаха!!!
MykRom    05.02.2020, 21:43
Оценка:  -2
MykRom
Весь мир узнал, что Усик симпатик рашизма. Лучше бы молчал, и наслаждался мордобоем. Слава, даже мировая, не гарантия убожества духовного.
Антибес    05.02.2020, 20:58
Оценка:  -4
Антибес
Браво,Александр!Обосранных наёмных ослов-"ковбоев" из обосрАТО так и надо в стойло загонять!)))))
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