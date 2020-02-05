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Фьюри: Никто не может претендовать на статус сильнейшего, ведь я победил Кличко

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"Цыганский король" продолжает довольствоваться победой над украинцем.
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри
Getty Images

Британский боксер в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что он самым сильнейший боец на данный момент.

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“Я стал чемпионом после победы над Владимиром Кличко, который провел 26 защит титула и был непобежденным на протяжении 11 лет. Я сумел победить Кличко в его собственной стране, в его собственном дворе.

Это значит, что никто из боксеров моей эпохи не может претендовать на статус сильнейшего, пока не побьет меня. Это сложная задача.

Независимо от того, сколько они имеют титулов и побед. Их никогда не будут считать лучшими в данной эпох, пока они не победят “Цыганского короля“,- цитирует Фьюри Boxing News 24.

Напомним, бой между Владимиром Кличко и Тайсоном Фьюри состоялся 28 ноября 2015 года в Дюссельдорфе (Германия) и завершился победой британца единогласным решением судей.

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Теги: Тайсон Фьюри, Владимир Кличко, бокс
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Carelessangel    05.02.2020, 21:25
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Carelessangel    05.02.2020, 21:25
Оценка:  0
Carelessangel
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