ФБУ дисквалифицировала команду Выхриста

Федерация бокса Украины не ожидала перехода Выхриста в профессиональный бокс.

Федерация бокса Украины на официальном сайте опубликовала свою официальную позицию по поводу перехода в профессионалы супертяжеловеса Виктора Выхриста.

“Всеукраинская общественная организация Федерация бокса Украины в целом возмущена по поводу данного события. По нашему глубокому убеждению подобные действия спортсменов являются непрофессиональными, не спортивными и неэтичными по отношению к государству, федерации, коллегам по сборной, тренерскому составу и украинскому боксу в целом.

Мы убеждены в том, что данный инцидент может крайне негативно повлиять на перспективы представителей Национальной сборной Украины в весовой категории +91 кг принять участие в ближайшей Олимпиаде.

Как известно, к сожалению, между профессиональным и олимпийским боксом существует ряд недоразумений и отсутствует единая концепция развития бокса. Таким образом с Национальной сборной Украины вырывают лучших спортсменов, на которых вся страна возлагает большие надежды и на подготовку которых тратятся значительные бюджетные средства и средства самой ФБУ.

Исполнительный комитет Федерации бокса Украины принял решении:

1. Дисквалифицировать личного тренера Виктора Выхриста Александра Ляхова от участия как тренера и секунданта боксеров на чемпионатах и ​​Кубках Украины по боксу во всех без исключения возрастных группах сроком на 3 года;

2. Выразить недоверие менеджеру Выхриста Андрею Котельнику и запретить ему на 3 года принимать участие во всех без исключения официальных мероприятиях ФБУ“, - говорится в заявлении ФБУ.

Ранее стало известно, когда Выхрист проведет дебютный поединок.