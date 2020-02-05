Сиренко проведет бой против экс-соперника Усика
Украинец проведет бой в конце марта.
Украинский тяжеловес Владислав Сиренко свой следующий бой проведет против южноафриканца Джонни Мюллера, об этом сообщает Luckypunch.net.
Поединок состоится в немецком Карлсруэ 28 марта. На кону будет стоять вакантный титул WBC Asia.
Отмечается, что Мюллер известен украинской публике, ведь в 2015 году в Киеве он проводил бой против Александра Усика. В том поединке южноафриканец был нокаутирован в третьем раунде.
Ранее сообщалось, что Сиренко завоевал титул ЕВР в супертяжелом весе.
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