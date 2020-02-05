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Сиренко проведет бой против экс-соперника Усика

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Украинец проведет бой в конце марта.
Владислав Сиренко
Владислав Сиренко
facebook.com/VladyslavSirenkoBoxing/

Украинский тяжеловес Владислав Сиренко свой следующий бой проведет против южноафриканца Джонни Мюллера, об этом сообщает Luckypunch.net.

Поединок состоится в немецком Карлсруэ 28 марта. На кону будет стоять вакантный титул WBC Asia.

Отмечается, что Мюллер известен украинской публике, ведь в 2015 году в Киеве он проводил бой против Александра Усика. В том поединке южноафриканец был нокаутирован в третьем раунде.

Ранее сообщалось, что Сиренко завоевал титул ЕВР в супертяжелом весе.

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Теги: Владислав Сиренко, бокс
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Комментариев (1)
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АК-74  (аноним)  05.02.2020, 18:32
Оценка:  0
АК-74
Лучше бы против Усика. Нокаутировал бы лапотника.
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