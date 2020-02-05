Лопес: Я хочу стать абсолютным чемпионом мира в легком и полусреднем весе

Американец жаждет получить все пояса.

Чемпион IBF в легком весе Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) поделился о планах на будущее.

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“Я дважды стану абсолютным чемпионом мира на протяжении одного года. Это моя главная цель. Я перейду в первый полусредний вес, чтобы подраться с Джошем Тейлором или Хосе Рамиресом. После поединка с Ломаченко я смогу объединить все четыре титула в полусреднем весе.

Я хочу стать абсолютным чемпионом мира в легком и первом полусреднем весе. Это моя большая мечта.

Я продолжаю усердно работать, проливаю кровь, пот и слезы. Мне нравится драться, мне хочется сражаться с лучшими“, - цитирует Лопеса Business Insider.

Ранее Лопес поделился мнением о соперниках Ломаченко.