Уайлдер сообщил, когда планирует завершить карьеру

Боксер приглашает каждого на бой.

Американский боксер Деонтей Уайлдер рассказал, когда планирует прекратить драться.

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“Я приглашаю подраться со мной каждого, кто говорит, что в моем рукаве есть только одна способность. Выходите, и я покажу этот трюк для вас.

Я выступаю в профессионалах 12 лет. Каждый раз я стараюсь обеспечивать болельщикам зрелище в виде нокаутов.

Я намерен боксировать еще 6 лет, тогда мне будет 40. Я должен добиться намеченного. Я жажду величия“, - приводит слова Уайлдера Boxing News24.

Ранее Уайлдер рассказал, что планирует сниматься в кино.