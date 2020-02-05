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Уайлдер сообщил, когда планирует завершить карьеру

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Боксер приглашает каждого на бой.
Деонтей Уайлдер
Деонтей Уайлдер
Getty Images

Американский боксер Деонтей Уайлдер рассказал, когда планирует прекратить драться.

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“Я приглашаю подраться со мной каждого, кто говорит, что в моем рукаве есть только одна способность. Выходите, и я покажу этот трюк для вас.

Я выступаю в профессионалах 12 лет. Каждый раз я стараюсь обеспечивать болельщикам зрелище в виде нокаутов.

Я намерен боксировать еще 6 лет, тогда мне будет 40. Я должен добиться намеченного. Я жажду величия“, - приводит слова Уайлдера Boxing News24.

Ранее Уайлдер рассказал, что планирует сниматься в кино.

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Теги: Деонтей Уайлдер, бокс
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АК-74  (аноним)  05.02.2020, 18:25
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