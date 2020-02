Потенциального соперника Ломаченко арестовали за обвинение в домашнем насилии

Чемпиона WBA в легком весе Джервонту Дэвиса арестовали по обвинению в домашнем насилии, сообщает CBS.

Американец применил силу по отношению к матери своего ребенка Андретте Смозерс на благотворительном матче в Майами (США).

Отмечается, что боксер схватил девушку за горло и вывел ее из зала.

😲 Footage has appeared of Gervonta Davis gripping a girl by the neck and dragging her away.



No-one intervenes.... pic.twitter.com/0RDQlVbXdw