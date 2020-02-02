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Потенциального соперника Ломаченко арестовали за обвинение в домашнем насилии

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Джервонта Дэвис отметился агрессивными действиями на баскетбольном матче.
Джервонта Дэвис
Джервонта Дэвис
Getty Images

Чемпиона WBA в легком весе Джервонту Дэвиса арестовали по обвинению в домашнем насилии, сообщает CBS.

Американец применил силу по отношению к матери своего ребенка Андретте Смозерс на благотворительном матче в Майами (США).

Отмечается, что боксер схватил девушку за горло и вывел ее из зала.

“1 февраля по данным, зарегистрированным из социальных сетей и от потерпевшей, была получена информация, согласно которой Дэвиса заметили за рукоприкладством в отношении своей бывшей девушки, являющейся также матерью его ребенка.

Джервонта уже сдался детективам полиции Корал Гейблс, назначенных на это дело“, - сказано в заявлении полиции.

Ранее Дэвис выразил желание провести бой против украинца Василия Ломаченко.

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Теги: бокс, Джервонта Дэвис, вне игры, насилие
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