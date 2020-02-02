Потенциального соперника Ломаченко арестовали за обвинение в домашнем насилии

Джервонта Дэвис отметился агрессивными действиями на баскетбольном матче.

Чемпиона WBA в легком весе Джервонту Дэвиса арестовали по обвинению в домашнем насилии, сообщает CBS.

Американец применил силу по отношению к матери своего ребенка Андретте Смозерс на благотворительном матче в Майами (США).

Отмечается, что боксер схватил девушку за горло и вывел ее из зала.

😲 Footage has appeared of Gervonta Davis gripping a girl by the neck and dragging her away.



No-one intervenes.... pic.twitter.com/0RDQlVbXdw — All Of The Belts 🥊 (@AllOfTheBelts) February 2, 2020

“1 февраля по данным, зарегистрированным из социальных сетей и от потерпевшей, была получена информация, согласно которой Дэвиса заметили за рукоприкладством в отношении своей бывшей девушки, являющейся также матерью его ребенка.

Джервонта уже сдался детективам полиции Корал Гейблс, назначенных на это дело“, - сказано в заявлении полиции.

Ранее Дэвис выразил желание провести бой против украинца Василия Ломаченко.