Лопес: Ломоченко побеждал своих соперников еще до выхода в ринг

Оппоненты украинца не могли реализовать свой план из-за страха.

Боксер в легком весе Теофимо Лопес заявил, что украинский боксер побеждает своих соперников еще до выхода в ринг.

Читай также: Паркер: Усик фаворит в поединке с Чисорой

“Ломаченко включают в pound-for-pound, и это забавно на самом деле. У него есть репутация, он ее заслужил. Но другие боксеры очень боятся Ломаченко как бойца. Из-за этого они проигрывают свои бои еще перед стартовым гонгом.

Соперники Ломаченко проигрывают еще до выхода в ринг. Мне кажется, что именно это происходило с противниками, против которых украинец выступал. Они не могли реализовать свой план, Ломаченко ловил их всех благодаря работе ног“, - цитирует Лопеса Business Insider.

Ранее Лопес заявил, что время Ломаченко приближается к концу.