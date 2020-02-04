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Лопес: Время Ломаченко приближается к концу

Комментариев: 2
Американец намерен быстрее стать суперзвездой.
Теофимо Лопес
Теофимо Лопес
Getty Images

Чемпион IBF в легком весе Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) поделился мнением по поводу возможного поединка с украинским боксером Василием Ломаченко (14-1, 10 КО).

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“Вот как мы с командой смотрим на будущее: рано или поздно я стану суперзвездой. Разница заключается в том, что если я встречусь с Ломаченко и побью его, то я быстрее окажусь на вершине.

Василий вскоре уйдет, он уже семь лет выступает в профессиональном боксе. Он изо всех сил пытается творить историю, ведь он знает, что его время приближается к концу.

Мне же всего 22 года, меня ждет продолжительная карьера. Если я подерусь с Ломаченко и одержу победу, то это ускорит процесс становления. Я жду шанса, чтобы шокировать мир и сотворить историю еще эффектнее, чем в бою с Комми“, - приводит слова Лопеса Business Insider.

Ранее Лопес заявил, что переговоры его боя с Ломаченко тормозят.

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Теги: Теофимо Лопес, Василий Ломаченко, бокс
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Комментариев (2)
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    04.02.2020, 17:20
Оценка:  +1
ох ты ж ёбушки воробушки)))
гость  (аноним)  04.02.2020, 17:17
Оценка:  +1
гость
сабака в виде лопеса лает, а укусить не может.
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