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Лопес: Переговоры о бое с Ломаченко очень сильно тормозят

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Боксеры не могут определиться, где состоится бой.
Теофимо Лопес
Теофимо Лопес
Getty Images

Американский боксер Теофимо Лопес пожаловался на то, что его бой с Василием Ломаченко до сих пор не могут организовать.

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“Большое количество людей говорят о поединке против Ломаченко. Мы вели переговоры о том, чтобы провести бой с Ломаченко в апреле, но сейчас это невозможно из-за места локации. Сейчас говорят, что поединок состоится в мае, возможно, даже в июне.

Я могу сказать, что переговоры очень тормозят, и я расстроен из-за этого. Мне хочется драться, оставаться активным и быть чемпионом. Надеюсь, что получится организовать крупные бои.

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Мне должны выплатить аванс, ведь Top Rank всегда устраивала для меня поединки каждые два месяца или около того. Если мы с Ломаченко подеремся в мае или июне, то я просижу без боев почти полгода.

Я хочу, чтобы наш поединок состоялся как можно быстрее. Моя команда, мои менеджеры работают над этим“, - приводит слова Лопеса Business Insider.

Ранее Арум рассказал, как проходят переговоры боя Ломаченко и Лопеса.

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Теги: Теофимо Лопес, Василий Ломаченко, бокс
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Комментариев (1)
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pусский  (аноним)  04.02.2020, 16:43
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pусский
Пусть Лопес не ебёт мозг - у них общий промоутер, который всё решает. Это старый жидок Бобка Арум паскудит, жаль ему гондурасца скормить за копейки...
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