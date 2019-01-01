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Арум навал главную проблему современного бокса

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Люди перестали ходить на арены.
Боб Арум
Боб Арум
Getty Images

Глава Top Rank Боб Арум назвал главную проблему современного бокса.

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“Настоящая проблема современного бокса заключается в том, что люди не покупают билеты на бои. Одна из причин это то, что если к одному из бойцов нет интереса, то людям становится все равно на весь поединок. Они могут остаться дома и посмотреть бой по телевизору.

Как создать интерес? Вы создаете интерес, заставляя людей делать ставки на бои. Единственный вариант, при котором они начнут это делать - организовать конкурентный поединок.

Вовсе неважно, какой у вас бой, 10 к 1 или 12 к 1, вы все равно не продадите много билетов,ведь это не букмекерское событие“, - приводит слова Арума Boxing News 24.

Ранее Top Rank объявил о подписании контракта с боксером, который угодил в допинг-скандал.

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Теги: Боб Арум, бокс
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