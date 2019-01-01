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Уайлдер сообщил, чем планирует заняться после завершения карьеры

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Американец хочет покорить Голливуд.
Деонтей Уайлдер
Деонтей Уайлдер
Getty Images

Американский боксер в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер рассказал, что после завершении карьеры планирует сниматься в кино.

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“Мне бы хотелось сниматься в кино. Я уже этим занимаюсь. Сейчас я вхожу в курс дел, пробую разные вещи, играю различные роли. Я бывал на крупнейших телевизионных платформах, участвовал в самых известных передачах. 

У меня были возможности сыграть в двух разных ролях. Я не просто играл роль спортсмена, изображая самого себя.

Я рад, что я так рано смог попробовать себя, ведь другие режиссеры и остальные люди, замешанные в съемках, увидели, что я могу играть разных людей. Актерство для меня - не просто хобби на время. Мне нравится играть в кино, это моя страсть“, - рассказал Уайлдер для ESPN.

Напомним, что Уайлдер в ближайшее время проведет бой против Фьюри в Лас-Вегасе.

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Теги: Деонтей Уайлдер, бокс, вне игры
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