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Фьюри: Я готов пожертвовать всем ради победы

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Британец отметил, что в этот раз Уайлдеру предстоит сразиться с настоящим "Цыганским королем".
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри
Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался по поводу предстоящего реванша с обладателем титула WBC Деонтеем Уайлдером.

“С Беном Дэвисоном (бывший тренер Фьюри - прим. ред.) у меня не было разногласий, но для некоторых боев нужно использовать определенные стили. Того, что я делал раньше, недостаточно для победы в предстоящем реванше. 

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В этот раз я собираюсь победить, и мой стиль должен быть абсолютно иным. Я готов пожертвовать всем ради победы, так много она для меня значит. В прошлый раз я наносил урон Уайлдеру и он сильно пострадал, но мне не хватило сил для финиша.

В первом бою я видел много слабых мест, которые можно было раскрыть, но я не смог нажать на курок. Однако в реванше Деонтея ждет настоящий “Цыганский король“. Я вынесу его с ринга“, - цитирует Фьюри BoxingScene.

Напомним, реванш Уайлдер - Фьюри состоится 22 февраля в Лас-Вегасе (США). Первый поединок между боксерами завершился вничью.

Ранее сообщалось, что Тайсон Фьюри признал мощь Деонтея Уайлдера.

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Теги: бокс, Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер, реванш
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