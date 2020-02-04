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Фьюри сообщил свой вес за три недели до реванша с Уайлдером

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"Цыганский король" заверил, что идет за Деонтеем Уайлдером.
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри
Getty Images

Известный британский супертяжеловес Тайсон Фьюри рассказал своим фанатам, сколько он весит за три недели до реванша с чемпионом в хэвивейте по версии Деонтеем Уайлдером.

“Твердый как скала. 19 стоунов, 270 фунтов (122 кг - прим. ред.) идут за Деонтеем Уайлдером“, - написал Фьюри на своей страничке в Instagram.

Напомним, реванш Уайлдер - Фьюри состоится 22 февраля в Лас-Вегасе (США). Первый поединок между боксерами завершился вничью.

Ранее сообщалось, что Тайсон Фьюри предложил Деонтею Уайлдеру устроить войну в реванше.

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Теги: бокс, Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер, реванш
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русский  (аноним)  04.02.2020, 13:08
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