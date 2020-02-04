Фьюри сообщил свой вес за три недели до реванша с Уайлдером

"Цыганский король" заверил, что идет за Деонтеем Уайлдером.

Известный британский супертяжеловес Тайсон Фьюри рассказал своим фанатам, сколько он весит за три недели до реванша с чемпионом в хэвивейте по версии Деонтеем Уайлдером.

“Твердый как скала. 19 стоунов, 270 фунтов (122 кг - прим. ред.) идут за Деонтеем Уайлдером“, - написал Фьюри на своей страничке в Instagram.

Напомним, реванш Уайлдер - Фьюри состоится 22 февраля в Лас-Вегасе (США). Первый поединок между боксерами завершился вничью.

Ранее сообщалось, что Тайсон Фьюри предложил Деонтею Уайлдеру устроить войну в реванше.