Уайлдер: Уайт - патологический лжец

Британец имел несколько шансов, чтобы провести бой с Деонтеем.

Чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер поделился мнением по поводу Диллиана Уайта.

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“Вы знаете, что Уайт - патологический лжец. Он говорит о желании выйти со мной в ринг, но это ложь. Он имел несколько шансов, чтобы подраться со мной.

Сначала я говорил, чтобы он подрался с Луисом Ортисом. Я дал слово, что встречусь с победителем этой пары. WBC приказал Уайту биться с Ортисом, но он не захотел этого.

Доминик Бризил предлагал провести бой с ним за статус обязательного претендента. Это был еще один шанс для Уайта, но он снова отказался от предложения. Я могу продолжать, но не вижу смысла тратить на него время“, - цитирует Уайлдера ESPN.

Ранее сообщалось, что Уайт может провести бой с Поветкиным.