Уайлдер - о реванше с Фьюри: Я ожидаю нокаута

Американец уверен, что поединок против "цыганского короля" будет потрясающим.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер поделился своими мыслями относительно предстоящего поединка против британца Тайсона Фьюри.

“В реванше я хочу сохранять спокойствие и выбирать удары. В первом бою я хотел нокаутировать Фьюри. Я знаю, что мог это сделать, но я торопил события. А когда я успокоился, то пошли нокдауны.

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В реванше все будет более естественно. Тогда был мой первый pay-per-view, сейчас это будет уже третий, ток что это тоже не будет меня обременять.Сейчас я счастлив и думаю, что это поможет мне и в этом поединке.

Я ожидаю нокаута. Это будет потрясающий бой, пока он не закончится. Я не хочу, чтобы зрители его пропустили“, - приводит слова Уайлдера ESPN.

Напомним, реванш Уайлдер - Фьюри состоится 22 февраля в Лас-Вегасе (США).

Ранее Деонтей Уайлдер признался, что в первом поединке с Фьюри провалил план на бой.