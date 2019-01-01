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Арум: Мы готовы организовать бой Ломаченко - Дэвис

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Промоутер украинского боксера поделился мнением о возможных боях своего клиента.
Боб Арум
Боб Арум
Getty Images

Боб Арум, глава промоутерской компании Top Rank, прокомментировал вероятность организации боя своего клиента Василия Ломаченко против американца Джервонты Дэвиса, интересы которого представляет экс-чемпион мира Флойд Мейвезер-младший.

"Флойд знает, что как только он будет готов, мы организуем бой Ломаченко - Дэвис, но Флойд - боксер, в отличии от Эдди Хирна. Мейвезер не хочет, чтобы его парень бился с Ломаченко, пока он не будет уверен, что тот готов.

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Однако у Хирна все крутится вокруг имени и денег. Никто всерьез не думает о том, находится ли Хэйни на одном уровне с Ломаченко или с топ-10 других легковесов. Хэйни должен доказать, что способен драться на уровне Василия, но пока я в этом не уверен.

Только из-за того, что Хирн вложил в него деньги, Хэйни стал звездой? Дэвис куда более технически оснащен, чем Хэйни и выдает захватывающие бои. Как только Флойд мне скажет, что они готовы, мы организуем бой", - цитирует Арума Boxing News 24.

Ранее сообщалось, что промоутер Эдди Хирн раскритиковал команду Василия Ломаченко.

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Теги: бокс, Боб Арум, Василий Ломаченко, Флойд Мейвезер, Джервонта Дэвис, Эдди Хирн, Девин Хэйни
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