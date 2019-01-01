Арум: Мы готовы организовать бой Ломаченко - Дэвис

Промоутер украинского боксера поделился мнением о возможных боях своего клиента.

Боб Арум, глава промоутерской компании Top Rank, прокомментировал вероятность организации боя своего клиента Василия Ломаченко против американца Джервонты Дэвиса, интересы которого представляет экс-чемпион мира Флойд Мейвезер-младший.

"Флойд знает, что как только он будет готов, мы организуем бой Ломаченко - Дэвис, но Флойд - боксер, в отличии от Эдди Хирна. Мейвезер не хочет, чтобы его парень бился с Ломаченко, пока он не будет уверен, что тот готов.

Читай также: Хэйни: В этом году мы можем провести бой с Ломаченко

Однако у Хирна все крутится вокруг имени и денег. Никто всерьез не думает о том, находится ли Хэйни на одном уровне с Ломаченко или с топ-10 других легковесов. Хэйни должен доказать, что способен драться на уровне Василия, но пока я в этом не уверен.

Только из-за того, что Хирн вложил в него деньги, Хэйни стал звездой? Дэвис куда более технически оснащен, чем Хэйни и выдает захватывающие бои. Как только Флойд мне скажет, что они готовы, мы организуем бой", - цитирует Арума Boxing News 24.

Ранее сообщалось, что промоутер Эдди Хирн раскритиковал команду Василия Ломаченко.