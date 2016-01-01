Далакян – Перес: онлайн трансляция чемпионского боя

Украинец Артем Далакян проведет свою четвертую защиту титула.

Украинский чемпион мира в наилегчайшем весе (до 50,8 кг) по версии WBA Артем Далакян (19-0, 14 КО) проведе четвертую защиту своего титула. Поединок состоится в субботу, 8 февраля, в Киеве в КВЦ "Парковый".

Текстовая онлайн трансляция боя Далакян - Перес будет доступна в этой новости в субботу, 8 февраля, начиная с 21:00 по киевскому времени.

Соперником украинца станет 24-летний Хосбер Перес (17-2, 15 КО) из Венесуэлы. Для Переса по прозвищу "Лавина" это будет дебютный поединок в Европе. На профессиональном ринге Перес выступает с апреля 2016 года и все бои, кроме одного, провел дома. Один поединок Перес провел в Колумбии, проиграв Роберу Баррере.

За свою карьеру Перес только дважды бился с теми, у кого на момент боя количество побед было больше количества поражений. В этих боях у него одна победа и одно поражение. В рейтинге boxrex он занимает 154-е место в своей категории. В рейтинге WBA он занимает 12-е место, что позволило ему претендовать на титульный бой.

Артем Далакян в рейтинге WBA находится на пятой позиции. Звание чемпиона мира украинец завоевал 24 февраля 2018 года в Инглвуде (США), когда победил американца Брайана Вилория. Далакян является единственным украинским боксером, который все свои чемпионские защиты провел в Украине.