Уайлдер: Джошуа - откровенный трус

Американец также отметил, что его очень разочаровал Энди Руис.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер поделился своим мнением об обладателе титулов WBA, WBO и IBF в хэвивейте Энтони Джошуа.

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"Джошуа - откровенный трус, вот и все. А Руис меня очень сильно разочаровал. Я желал, чтобы он достиг величия, ведь он был на грани, а тут пришел ангел и спас его. Энди получил шанс стать невероятной суперзвездой - он побил Джошуа, оформив четыре нокдауна и нокаут.

Реванш был для Энди крупнейшим поединком в жизни, однако он взял и все упустил", - приводит слова Уайлдера ESPN.

Ранее Энди Руис отметил, что вечеринки после победы в первом бою оказали на него влияние.