Переключиться на мобильную версию

Уайлдер: Джошуа - откровенный трус

Комментариев: 0
Американец также отметил, что его очень разочаровал Энди Руис.
Деонтей Уайлдер
Деонтей Уайлдер
Getty Images

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер поделился своим мнением об обладателе титулов WBA, WBO и IBF в хэвивейте Энтони Джошуа.

Читай также: Экс-тренер Руиса: Энди извинился передо мной, ведь он все про****

"Джошуа - откровенный трус, вот и все. А Руис меня очень сильно разочаровал. Я желал, чтобы он достиг величия, ведь он был на грани, а тут пришел ангел и спас его. Энди получил шанс стать невероятной суперзвездой - он побил Джошуа, оформив четыре нокдауна и нокаут.

Реванш был для Энди крупнейшим поединком в жизни, однако он взял и все упустил", - приводит слова Уайлдера ESPN.

Ранее Энди Руис отметил, что вечеринки после победы в первом бою оказали на него влияние.

Поделись:
Теги: бокс, Деонтей Уайлдер, Энтони Джошуа, Энди Руис
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь