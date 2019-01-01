Хопкинс: Если Фьюри одолеет Уайлдера, то я год не буду давать интервью

Легендарный боксер уверен, что полное преимущество в поединке будет у Деонтея Уайлдера.

Именитый американский боксер Бернард Хопкинс поделился своим мнением относительно реванша между чемпионом мира в хэвивейте по версии WBC Деонтеем Уайлдером и британским спортсменом Тайсоном Фьюри.

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“Уверен, это будет односторонний поединок в пользу Уайлдера. В первом поединке Деонтей выиграл. Во втором бою он покажет свой инстинкт убийцы. Если Фьюри одолеет Уайлдера, то я целый год не буду давать интервью“, - сказал Хопкинс в комментарии YouTube-каналу SecondsOut.

Напомним, реванш Уайлдер - Фьюри состоится 22 февраля в Лас-Вегасе (США).

Первый поединок между боксерами завершился вничью.

Ранее сообщалось, что украинец Александр Усик сделал прогноз на бой Уайлдер - Фьюри.