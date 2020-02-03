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Промоутер: Усик - большая проблема, Джошуа лучше подраться с ним сейчас

Комментариев: 2
Спенсер Фирон считает, что британцу нужно как можно раньше провести бой с Александром Усиком.
Спенсер Фирон (слева)
Спенсер Фирон (слева)
instagram.com/master_knowledge/

Промоутер Спенсер Фирон заявил, что чемпиону мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа необходимо в первую очередь провести бой с украинцем Александром Усиком.

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"Пулев очень долго ждет своего шанса. По-честному, вначале бой нужно дать Кубрату, а потом уже Усику. Но на месте Джошуа я бы сказал Пулеву, что он будет сразу после Усика. Александр - ходячий террор, он большая проблема, и Энтони лучше подраться с ним сейчас.

Нельзя давать Усику освоиться в хэвивейте, пустить здесь корни. Пока что он еще не чувствует себя здесь комфортно, но потом он принесет своим соперникам массу проблем", - сказал Фирон в интервью YouTube-каналу SecondsOut.

Ранее сообщалось, что Энтони Джошуа и Кубрат Пулев близки к заключению сделки.

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Теги: бокс, Энтони Джошуа, Кубрат Пулев, Александр Усик
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  03.02.2020, 20:11
Оценка:  0
гость
обосранный ак47где ты голодранец в шароварах. не смерди на форуме больше. когда наш брат Усик побьет всех соперников то не удавись от злобы нацистский ублюдок.
гость  (аноним)  03.02.2020, 19:44
Оценка:  0
гость
Какую-то куйню сморозил...
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