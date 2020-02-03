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Атлас: Ломаченко - лучший боец в мире сейчас

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Украинец провел 400 поединков в любителях и проиграл один.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
Getty Images

Известный тренер Тедди Атлас считает, что Теофиму Лопесу рано драться с Василием Ломаченко.

“Могу предположить, что Ломаченко - лучший боец в мире сейчас. Я не думаю, что вы будете спорить по поводу его техники. Кроуфорд тоже там, не поймите меня неправильно. Но Василий, пожалуй, лучший боксер pound-for-pound.

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Он выиграл две Олимпиады, провел 400 поединков в любителях и проиграл один. Один. Вы поставили бы своего боксера, которому 22 года? 

Я считаю, что Лопес еще не готов. Он должен провести другой поединок. Дело в том, что это окупится тогда, когда Теофимо будет готов. Могу предположить, что чем больше у Лопеса будет времени для развития, тем лучше“, - рассказал Атлас для Youtube-канала vRINGe VISION.

Ранее Хирн заявил, что Лопес должен был провести пару боев перед поединком с Ломаченко.

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Теги: Тедди Атлас, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес, бокс
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Dj Alex Lume  (аноним)  03.02.2020, 15:31
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