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Шелестюк рассказал, с кем бы хотел организовать бой

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Украинец также сообщил примерную дату боя.
Тарас Шелестюк
Тарас Шелестюк
Boxing Scene

Украинский боксер Тарас Шелестюк (18-0, 10 КО) прокомментировал победу над Альберто Вероном (18-2-2, 9 КО) и рассказал, с кем бы хотел организовать поединок.

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“Это был хороший бой. Мне удалось контролировать бой и наносить плотные удары. У меня не было боев с марта прошлого года, и мне кажется, что мое выступление было достойным. Я рад, что у меня получилось вернуться.

Мне бы хотелось вернуться в мае или июне против больших имен, мне интересны, например, Кит Турман или Дэнни Гарсия“, - приводит слова Шелестюка BoxingScene.

Вашему вниманию видео боя Шелестюка и Верона.

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Теги: Тарас Шелестюк, Кит Турман, Дэнни Гарсия, бокс
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