Атлас: Интересно, сможет ли Ломаченко обезвредить Лопеса?

Американец очень опасен.

Известный тренер Тедди Атлас поделился мнением по поводу возможного боя Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса.

Читай также: Арум: Если Лопес одержит победу над Ломаченко, то это будет огромнейшим достижением

“Интересная вещь здесь в том, сможет ли Ломаченко обезвредить бомбу, ведь Лопес - молодой парень, ему 22 года. Теофимо недавно выиграл титул. Он сможет нанести удар, ведь верит в себе.

Молодые парни опасны тем, что не знают, что кто-то может быть лучше их. Они просто верят, что могут сделать это. Такие боксеры не знают, как проигрывать.

У них есть молодость, вера и сила. Это движет ими“, - рассказал Атлас для Youtube-канала vRINGe VISION.

Ранее Атлас поделился мнением по поводу феномена Ломаченко.