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Атлас: Интересно, сможет ли Ломаченко обезвредить Лопеса?

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Американец очень опасен.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
Getty Images

Известный тренер Тедди Атлас поделился мнением по поводу возможного боя Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса.

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“Интересная вещь здесь в том, сможет ли Ломаченко обезвредить бомбу, ведь Лопес - молодой парень, ему 22 года. Теофимо недавно выиграл титул. Он сможет нанести удар, ведь верит в себе.

Молодые парни опасны тем, что не знают, что кто-то может быть лучше их. Они просто верят, что могут сделать это. Такие боксеры не знают, как проигрывать.

У них есть молодость, вера и сила. Это движет ими“, - рассказал Атлас для Youtube-канала vRINGe VISION.

Ранее Атлас поделился мнением по поводу феномена Ломаченко.

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Теги: Тедди Атлас, Теофимо Лопес, Василий Ломаченко, бокс
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  03.02.2020, 13:49
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гость
если честно, после того как оно про "вежливых людей" у себя опубликовало, стало откровенно наплевать на его достижения - разочарование года
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