Атлас: Ломаченко - это машина
Украинец обладает отличной техникой.
Известный тренер Тедди Атлас поделился мнением по поводу Василия Ломаченко.
“Ломаченко - это машина. Я называю его “мехом“ - механизмом. Ранее я комментировал его бои для ESPN, так что довольно хорошо знаю Василия.
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Ломаченко - хороший, очень умный парень. У него отличная команда. Василий - партнер по команде моего Александра Гвоздика.
Ломаченко - машина. Мне кажется, что вместо воды или других жидкостей он пьет в углу простое моторное масло. Техника у него замечательная“, - рассказал Атлас для Youtube-канала vRINGe VISION.
Ранее известный промоутер раскритиковал команду украинского боксера.
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