Фьюри предложил Уайлдеру устроит войну в реванше

Британец хочет насладиться боем.

Британский боксер в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поделился ожиданиями от предстоящего реванша с Деонтеем Уайлдером.

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“Уайлдер хорошо повел себя на пресс-конференции. Он находится в хорошей физической форме и готов к поединку.

Я не думаю, что он боится. Я тоже не боюсь его. Так что давай устроим войну.

Мне бы хотелось, чтобы он устроил размен ударами со мной в центре ринга“, - рассказал Фьюри для Youtube-канала iFL TV.

Напомним, что Уайлдер проведет бой против Фьюри в Лас-Вегасе.