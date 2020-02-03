Усик сделал прогноз на бой Уайлдер - Фьюри

Украинец верит в победу "Цыганского короля".

Украинский боксер Александр Усик поделился мнением по поводу предстоящего боя Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера.

“В первом бою я отдавал предпочтение Фьюри. Сейчас во втором, наверное, тоже буду больше склоняться к нему. У него намного больше навыков, чем у Уайлдера.

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Но Деонтей слишком непредсказуемый парень. Он может ударить в любой момент, как это и произошло в их первом поединке.

Фьюри должен быть максимально сконцентрированным на поединке. Быть постоянно в бою. Не пытаться быть пижоном.

Победителем боя станет тот, кто проделал больше работы и кто больше желает одержать победу“, - рассказал Усик для Рен ТВ.

Напомним, первый поединок между Фьюри и Уалйдером состоялся 1-го декабря 2018 года и завершился вничью.

Отметим, что реванш Уайлдера - Фьюри должен состоятся в феврале.