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Усик сделал прогноз на бой Уайлдер - Фьюри

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Украинец верит в победу "Цыганского короля".
Александр Усик
Александр Усик
Getty Images

Украинский боксер Александр Усик поделился мнением по поводу предстоящего боя Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера.

“В первом бою я отдавал предпочтение Фьюри. Сейчас во втором, наверное, тоже буду больше склоняться к нему. У него намного больше навыков, чем у Уайлдера. 

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Но Деонтей слишком непредсказуемый парень. Он может ударить в любой момент, как это и произошло в их первом поединке. 

Фьюри должен быть максимально сконцентрированным на поединке. Быть постоянно в бою. Не пытаться быть пижоном.   

Победителем боя станет тот, кто проделал больше работы и кто больше желает одержать победу“, - рассказал Усик для Рен ТВ.

Напомним, первый поединок между Фьюри и Уалйдером состоялся 1-го декабря 2018 года и завершился вничью.

Отметим, что реванш Уайлдера - Фьюри должен состоятся в феврале.

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Теги: Александр Усик, Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер, бокс, прогноз
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
vladimir30kh    03.02.2020, 09:32
Оценка:  -1
vladimir30kh
Все кацапы за Фьюри, лапотник выдал себя....)))
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