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Уайлдер: В первом поединке с Фьюри я провалил план на бой

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Американец не справился с давлением.
Деонтей Уайлдер
Деонтей Уайлдер
Getty Images

Американский боксер Деонтей Уайлдер поделился мнением по поводу первого боя с Тайсоном Фьюри.

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“У меня нет никакого дополнительного давления. В первом поединке я провалил план на бой.

У тебя может быть план на бой, но когда ты выходишь на ринг, то слишком волнуешься. Было желание ярко выступить и дать зрителям то, ради чего они пришли. Мне хотелось дать зрителям то, за что они заплатили - нокаут.

Я был взволнован и начал выбрасывать дикие удары. Мой план заключался в том, чтобы пробивать по корпусу. Я с этого и начал, но после все пошло иначе. В реванше я буду действовать по-другому“, - приводит слова Уайлдера Boxing News 24.

Отметим, что первый бой между боксерами завершился вничью.

Напомним, что Уайлдер проведет бой против Фьюри 22-го февраля.

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Теги: Деонтей Уайлдер, Тайсон Фьюри, бокс
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