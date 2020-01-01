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Уайлдер: Мне надо быть идеальным в течение двух секунд, в отличии от моих соперников

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Американец рад, что у него есть способность нокаутировать своих соперников.
Деонтей Уайлдер
Деонтей Уайлдер
Getty Images

Чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (42-0-1, 41 КО) поделился мнением по поводу своей способности отправлять соперников в нокаут.

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“Это одна из тех способностей, где я наделен огромной силой. Это позволяет мне делать то, что я делаю. Это то, что отличает меня от других. Я способен воспользоваться своей мощью не только в первом раунде, но и на протяжении всего поединка.

Я всегда говорю оппонентам, что им необходимо быть идеальными 12 раундов - все 36 минут. Что касается меня, то мне надо быть идеальным в течение двух секунд, в прямом смысле. 

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Владеть нокаутирующей мощью правой руки - это потрясающее чувство. Я не переживаю за моих оппонентов. Это они должны переживать из-за меня. Многие думают только об одной вещи. Мне кажется, что я снова и снова гипнотизирую людей своей правой рукой“, - приводит слова Уайлдера Boxing News 24.

Напомним, что Уайлдер проведет бой против Фьюри в Лас-Вегасе.

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Теги: Деонтей Уайлдер, бокс
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