Украинец Чухаджян победил россиянина в бою за пояс WBA

Украинец перебоксировал своего соперника.

Украинский боксер в полусреднем весе Карен Чухаджян (16-1, 7 КО) победил россиянина Сергея Воробьева (9-1, 6 КО) в бою за пояс WBA International.

Бой продлился все десять раундов. Чухаджян одержал победу над россяинином раздельным решением судей: 95-96 – Воробьеву, 99-91 и 96-94 – Чухаджяну.

Этот бой стал главным событием вечера бокса, который проходил на арене Янтарный в Калининграде.

Обзор боя Чухаджян - Воробьев:

Ранее сообщалось, что Шелестюк одержал победу над Вероном.