Хирн: Следующим соперником Уайта может стать Поветкин
Промоутер отметил, что его боксер никогда не ищет легких путей.
Известный британский промоутер Эдди Хирн рассказал о возможных соперниках своего клиента Диллиана Уайта.
"У Уайта - лучшее резюме среди супертяжеловесов, которые никогда не дрались за чемпионский титул. В этом плане он лидирует с огромным запасом.
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Думаю, что следующим соперником Диллиана может стать Поветкин. А после этого боя он может подраться с Руисом. Уайт никогда не ищет легких путей", - приводит слова Хирна Sky Sports.
Ранее Диллиан Уайт поделился своим мнением об Александре Поветкине.
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