Хирн: Следующим соперником Уайта может стать Поветкин

Промоутер отметил, что его боксер никогда не ищет легких путей.

Известный британский промоутер Эдди Хирн рассказал о возможных соперниках своего клиента Диллиана Уайта.

"У Уайта - лучшее резюме среди супертяжеловесов, которые никогда не дрались за чемпионский титул. В этом плане он лидирует с огромным запасом.

Читай также: Не виновен: С Уайта сняли все обвинения в использовании допинга

Думаю, что следующим соперником Диллиана может стать Поветкин. А после этого боя он может подраться с Руисом. Уайт никогда не ищет легких путей", - приводит слова Хирна Sky Sports.

Ранее Диллиан Уайт поделился своим мнением об Александре Поветкине.