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Хирн: Следующим соперником Уайта может стать Поветкин

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Промоутер отметил, что его боксер никогда не ищет легких путей.
Эдди Хирн
Эдди Хирн
Getty Images

Известный британский промоутер Эдди Хирн рассказал о возможных соперниках своего клиента Диллиана Уайта.

"У Уайта - лучшее резюме среди супертяжеловесов, которые никогда не дрались за чемпионский титул. В этом плане он лидирует с огромным запасом.

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Думаю, что следующим соперником Диллиана может стать Поветкин. А после этого боя он может подраться с Руисом. Уайт никогда не ищет легких путей", - приводит слова Хирна Sky Sports.

Ранее Диллиан Уайт поделился своим мнением об Александре Поветкине.

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Теги: бокс, Эдди Хирн, Диллиан Уайт, Александр Поветкин
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