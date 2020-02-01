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Атлас: Я могу сотрудничать с Руисом, если это не помешает моему приоритету - Гвоздику

Комментариев: 1
Специалист отметил, что мексиканцу нужно выслушать его ожидания от сотрудничества.
Тедди Атлас
Тедди Атлас
instagram.com/teddy_atlas/

Американский тренер Тедди Атлас высказался по поводу возможного сотрудничества с экс-чемпионом мира в супертяжелом весе Энди Руисом.

По словам специалиста, он готов тренировать мексиканца, если это не помешает его работе с украинским боксером Александром Гвоздиком.

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"Для начала, Руис должен выслушать мои ожидания. После этого я должен решить, хочу ли я тренировать Энди.

Потом я должен убедиться, что сотрудничество с Русом не помешает моему приоритету - работе с моим боксером Александром Гвоздиком", - приводит слова Атласа BoxingScene.

Напомним, недавно Энди Руис разорвал отношения с тренером Мэнни Роблесом, который готовил его к двум поединкам с Энтони Джошуа.

После этого стало известно, что мексиканец хочет начать работу с Тедди Атласом.

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Теги: бокс, Тедди Атлас, Энди Руис, Александр Гвоздик, сотрудничество
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Комментариев (1)
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АК-74  (аноним)  01.02.2020, 22:02
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АК-74
Руис молодца. Мы еще увидим этого парня в деле.
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