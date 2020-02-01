Атлас: Я могу сотрудничать с Руисом, если это не помешает моему приоритету - Гвоздику

Специалист отметил, что мексиканцу нужно выслушать его ожидания от сотрудничества.

Американский тренер Тедди Атлас высказался по поводу возможного сотрудничества с экс-чемпионом мира в супертяжелом весе Энди Руисом.

По словам специалиста, он готов тренировать мексиканца, если это не помешает его работе с украинским боксером Александром Гвоздиком.

Читай также: Экс-тренер Руиса: Энди извинился передо мной, ведь он все про****

"Для начала, Руис должен выслушать мои ожидания. После этого я должен решить, хочу ли я тренировать Энди.

Потом я должен убедиться, что сотрудничество с Русом не помешает моему приоритету - работе с моим боксером Александром Гвоздиком", - приводит слова Атласа BoxingScene.

Напомним, недавно Энди Руис разорвал отношения с тренером Мэнни Роблесом, который готовил его к двум поединкам с Энтони Джошуа.

После этого стало известно, что мексиканец хочет начать работу с Тедди Атласом.