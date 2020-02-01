Атлас: Я могу сотрудничать с Руисом, если это не помешает моему приоритету - Гвоздику
Американский тренер Тедди Атлас высказался по поводу возможного сотрудничества с экс-чемпионом мира в супертяжелом весе Энди Руисом.
По словам специалиста, он готов тренировать мексиканца, если это не помешает его работе с украинским боксером Александром Гвоздиком.
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"Для начала, Руис должен выслушать мои ожидания. После этого я должен решить, хочу ли я тренировать Энди.
Потом я должен убедиться, что сотрудничество с Русом не помешает моему приоритету - работе с моим боксером Александром Гвоздиком", - приводит слова Атласа BoxingScene.
Напомним, недавно Энди Руис разорвал отношения с тренером Мэнни Роблесом, который готовил его к двум поединкам с Энтони Джошуа.
После этого стало известно, что мексиканец хочет начать работу с Тедди Атласом.
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