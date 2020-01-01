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Атлас: Мой смелый прогноз - Уайлдер нокаутирует Фьюри в первых 2-3 раундах

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Известный тренер считает, что Деонтей Уайлдер - самый жесткий панчер в истории бокса.
Тедди Атлас
Тедди Атлас
Getty Images

Известный американский тренер Тедди Атлас поделился своими ожиданиями от предстоящего реванша между супертяжеловесами Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером.

"Уайлдер - самый жесткий панчер в истории бокса. В этот список также входят Эрни Шейверс, Макс Бэр, Джо Луис и Майк Тайсон. Они могли нанести урон ударами с обеих рук, но если брать один удар, то Уайлдер - лучший.

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У меня есть смелый прогноз - Уайлдер нокаутирует Фьюри в первых 2-3 раундах. Учитывая невероятную мощь Деонтея, финал будет быстрый. Да, Уайлдеру не хватает техники, но он компенсирует это мощным одиночным ударом", - цитирует Атласа BoxingScene.

Отметим, что у Уайлдера 42 победы на профи ринге, из которых 41 - нокаутом.

Напомним, реванш Уайлдер - Фьюри состоится 22 февраля в Лас-Вегасе (США).

Ранее Тайсон Фьюри отметил, что ничего не может поделать, чтобы избежать рассечения в бою с Уайлдером.

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Теги: бокс, Тедди Атлас, Деонтей Уайлдер, Тайсон Фьюри
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