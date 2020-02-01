Шелестюк решением судей победил Верона
Украинец добыл очередную победу на профи-ринге.
В ночь с 31 января на 1 февраля, украинский боксер Тарас Шелестюк, выступающий в полусреднем дивизионе, одержал победу над аргентинцем Луисом Альберто Вероном.
Поединок состоялся в Шривпорте (штат Луизиана, США).
Бой продлился 12 раундов. Украинец победил решением судей - 97-93, 98-92, 98-92.
Dominant performance by @TarasShelestyuk!! #ShoBox #Boxing #BannerBoxing https://t.co/vGUEaD9Loj— Banner Promotions (@BannerBoxing) February 1, 2020
Верон составил конкуренцию Шелестюку только в 1, 4 и 8 раундах, в остальных преимущество было на стороне Тараса.
Отметим, что в 5-м раунде после столкновения лбами у украинца образовалось рассечение.
Эта победа стала для Шелестюка 18-й на профессиональном ринге.
Полная версия правил