Шелестюк решением судей победил Верона

Украинец добыл очередную победу на профи-ринге.

В ночь с 31 января на 1 февраля, украинский боксер Тарас Шелестюк, выступающий в полусреднем дивизионе, одержал победу над аргентинцем Луисом Альберто Вероном.

Поединок состоялся в Шривпорте (штат Луизиана, США).

Бой продлился 12 раундов. Украинец победил решением судей - 97-93, 98-92, 98-92.

Верон составил конкуренцию Шелестюку только в 1, 4 и 8 раундах, в остальных преимущество было на стороне Тараса.

Отметим, что в 5-м раунде после столкновения лбами у украинца образовалось рассечение.

Эта победа стала для Шелестюка 18-й на профессиональном ринге.