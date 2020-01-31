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Фьюри: Я ничего не могу поделать, чтобы избежать рассечения в бою с Уайлдером

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Британец не исключает, что его глаз может напомнить о себе в бою.
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри
Getty Images

Британский боксер в супертяжелом весе Тайсон Фьюри рассказал подробности о травмированном глазе накануне реванша с Деонтеем Уайлдером.

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“Мой глаз в полном порядке. Повреждение зажило достаточно хорошо. Есть ли какие-то риски? Не могу сказать, ведь я не хирург.

Я ничего не могу сделать в этой ситуации. Если рассечение откроется в бою, то так тому и быть. Я не могу это контролировать. Я ничего не могу поделать, чтобы избежать рассечения в бою с Деонтеем“, - приводит слова Фьюри The Sun.

Ранее Фьюри рассказал, что запретил бить себя по голове из-за глаза.

Напомним, что “Цыганский король“ проведет бой против Уайлдера в Лас-Вегасе.

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Теги: Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер, бокс, травма
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Комментариев (1)
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pусский  (аноним)  31.01.2020, 19:53
Оценка:  +1
pусский
Он должен рассечь Уайдеру оба глаза, ну сопсэм тупой цыган пашол!
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